Isaac Del Toro straalt ondanks dat hij bijna roze trui verliest en heeft daar opvallende reden voor

Isaac Del Toro toonde in de eerste echte bergrit van de Giro voor het eerst een teken van zwakte. De Mexicaan verloor veel tijd en houdt nog maar een kleine voorsprong over op Simon Yates en Richard Carapaz.

Op iets meer dan 40 kilometer van de streep van de zestiende etappe werd eindelijk duidelijk dat Isaac Del Toro de enige kopman is van UAE Team Emirates-XRG in de Giro. Juan Ayuso zakte door het ijs en verloor een kwartier.

Maar ook Del Toro kreeg het voor het eerst moeilijk. De Mexicaan reageerde niet toen Pellizzari versnelde en moest daarna ook Carapaz, Gee en Yates laten rijden. Ook Bernal reed de roze trui nog voorbij.

Del Toro verloor uiteindelijk anderhalve minuut op Carapaz en Gee, Yates kwam net geen minuut dichterbij. In het klassement heeft Del Toro nog 26 seconden voorsprong op Yates en 31 seconden op Carapaz.

Del Toro blijft vasthouden aan tactiek

Toch straalde Del Toro op het podium. "Ik heb nu pas echt beseft dat ik de roze trui draag", verklaarde hij bij Sporza. "Iedereen viel me aan en het was echt lastig. Ik probeerde hen te volgen, maar dat ging niet. Ik kan nog altijd niet geloven dat ik tegenover deze mannen moet verdedigen."

Del Toro deed alles wat hij in zich had om zijn roze trui te verdedigen, maar was leeg aan de finish. Zijn aanpak in de Giro zal ook niet veranderen. "Ik moet dezelfde kaart blijven trekken: slim zijn en soms offensief koersen of soms defensief."