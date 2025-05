Johan Bruyneel weet wie de Giro gaat winnen: "Zal niemand voor zich dulden"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Roze trui Isaac Del Toro verloor dinsdag veel tijd en zag Simon Yates en Richard Carapaz tot op een halve minuut komen in het klassement. Johan Bruyneel ziet één grote topfavoriet voor de eindzege.

Op enkele dagen van het einde ligt de strijd om de eindzege weer helemaal open in de Giro. Yates en Carapaz staan binnen de halve minuut van roze trui Del Toro, ook Gee volgt op amper anderhalve minuut van de Mexicaan.

Johan Bruyneel ziet vooral Richard Carapaz als grote favoriet voor de eindzege. "Je zag het eigenlijk al vanaf de eerste week: hij was goed, maar hield zich nog een beetje gedeisd", zegt Bruyneel bij The Move.

Bruyneel ziet Carapaz de Giro winnen

"Tot hij in die elfde etappe plots een grote slag sloeg. Hij won niet alleen de rit, maar pakte ook waardevolle tijd. Dat was het moment waarop ik dacht: hij komt eraan." Dinsdag in de zestiende rit gooide Carapaz zijn kaarten weer op tafel.

"Op zo’n aankomst moet je je beste klimmersbenen hebben. En hij had ze. Hij reed met ogenschijnlijk gemak weg van zijn concurrenten, inclusief de roze trui. Als hij dit niveau vasthoudt, en dat kan hij, dan is hij voor mij de topfavoriet voor de eindzege."

"Zijn aanval was doordacht en explosief. Dit is een renner die weet hoe je een grote ronde moet winnen", zegt Bruyneel. "Als hij dit blijft doen, zie ik hem niemand meer voor zich dulden."