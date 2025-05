Kiest Toon Aerts toch de weg boven het veld? Hij verklapt waar het zal van afhangen

Toon Aerts wil testen hoe ver hij kan komen op de weg bij Lotto. In functie van het veldrijden deze winter, maar Aerts denkt er ook al aan om de misschien toch wat meer voorrang te geven.

Vorig jaar op het WK gravel in Leuven bewees Toon Aerts dat hij misschien wel een toekomst heeft als wegrenner. Van de eerste elf renners was Aerts daar de enige die geen grote ronde in zijn benen had.

En dus heeft Aerts ook ambities op de weg. Het zomerseizoen op de weg wordt voor Aerts dan ook veel meer dan alleen maar om zijn conditie te onderhouden voor de winter, zoals echte crossers dat doen.

Kiest Aerts weg boven het veld?

"We gaan deze zomer al een beetje aftasten waar de grenzen liggen, maar wel nog steeds een klein beetje met de cross in het achterhoofd. Op korte termijn ga ik de cross zeker nog niet laten varen", zegt Aerts bij Het Nieuwsblad.

Het is dan ook de bedoeling van Aerts om deze winter een heel veldritseizoen af te werken door te starten in oktober en te eindigen in februari. Maar in de winter van 2026-2027 zou Aerts het wel eens anders kunnen aanpakken.

"Afhankelijk van hoe het de komende weken gaat verlopen, kunnen we altijd beslissen om in de toekomst iets meer naar de weg om te schakelen", zegt Aerts nog. Zit er op zijn 31ste nog een nieuwe carrière in voor Aerts?