Na haar dopingschorsing: Heeft Shari Bossuyt nog contact met Lotte Kopecky?

785 dagen was Shari Bossuyt geschorst door niet-intentioneel dopinggebruik. Maar dat is ondertussen verleden tijd.

Shari Bossuyt werd in maart 2023 positief getest op Letrozole Metabolite na haar overwinning in de derde etappe van de Ronde van Normandië. Dit resulteerde in een dopingschorsing van twee jaar.

Bossuyt heeft altijd volgehouden dat ze onschuldig is en niet weet hoe het middel in haar lichaam terecht is gekomen. Ondanks haar schorsing bleef ze trainen en werkte ze halftijds om haar carrière voort te zetten.

AG Insurance-Soudal heeft haar een nieuwe kans geboden. Vanaf 15 april 2025 traint ze weer met het team en vanaf juni zal ze opnieuw in competitie verschijnen.

In oktober 2022 werden Lotte Kopecky en Shari Bossuyt samen wereldkampioen ploegkoers in Parijs. Door de dopingschorsing van Bossuyt konden ze niet als koppel naar de Olympische Spelen.

Een ferme streep door de rekening van Kopecky, maar de twee horen elkaar wel nog af en toe, zo bevestigt Shari Bossuyt aan de Krant van West-Vlaanderen.

“Ik had de droom om op de Spelen in Parijs een medaille in de ploegkoers te behalen, maar dat was niet alleen een kans die men mij daar heeft afgenomen”, klinkt het.

“Ook voor Lotte was dat zo. Ik denk dus dat we, als we er een keer goed met iedereen over kunnen babbelen en als zij het zelf nog ziet zitten, daar nog een keer vol voor zullen gaan.”