Ploegbaas van Wout van Aert stoort zich mateloos: "Het is om gek van te worden"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is de voorbije jaren al vaak over veiligheid gegaan in het wielrennen. Richard Plugge vindt echter dat er veel ruimte is voor verbetering.

Ook in de Giro zijn er al heel wat valpartijen geweest die ervoor gezorgd hebben dat enkele klassementsrenners de Italiaanse grote ronde hebben moeten verlaten. Mikel Landa was het grootste slachtoffer. Hij viel al in de eerste etappe op vijf kilometer van de streep op een plek die beveiligd had moeten zijn. De Spanjaard brak een wervel en moest de Giro verlaten, maar zal met grote waarschijnlijkheid ook de Tour moeten missen. Plugge over onveiligheid van de koers Richard Plugge, de ploegbaas van Visma-Lease a Bike, stoort zich dan ook aan de veiligheid van de parcoursen. "Iedereen kan fouten maken, maar het is om gek van te worden dat parcoursen soms zo onveilig zijn, en ook niet worden nagekeken", zegt hij bij In De Waaier. "Het zijn gewoon mensen die hun werk doen, maar dan maak je het zó gevaarlijk." Plugge stond mee aan de basis van SafeR, een organisatie die als doel had om het wielrennen veiliger te maken. "Die organisatie liep goed, alleen waren bepaalde partijen er minder blij mee, waardoor het uiteindelijk geen kans op slagen had. En dan hoor je Prudhomme (de Tourbaas, nvdr.) zeggen: 'Ja, de renners gaan te hard'. Dat is onzin, het parcours moet gewoon veiliger."