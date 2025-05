Plots weer de grote topfavoriet? Isaac Del Toro spreekt wel heel stoere taal richting concurrentie

Isaac Del Toro wankelde en leek zijn roze trui te verliezen, maar heeft teruggevochten met etappewinst. De Mexicaan breidde zijn voorsprong weer wat uit en spreekt stevige taal.

Het leek een kwestie van tijd voor Isaac Del Toro zijn roze trui zou kwijtspelen, de Mexicaan verloor in de 16de etappe meer dan anderhalve minuut op Richard Carapaz. Een dag later zag het er opnieuw penibel uit voor Del Toro.

Op de Mortirolo reed Carapaz opnieuw weg en Del Toro stond op breken. Hij vocht terug en met behulp van zijn ploegmaats werd Carapaz weer ingerekend. Op het laatste klimmetje van de dag viel Del Toro zelf aan, enkel Carapaz volgde.

"Dit is nieuw voor mij en ik probeer geen fouten te maken, maar op het einde zei Rafal Majka me dat we voor de rit zouden gaan. In de afdaling heb ik de anderen nog even onder druk gezet, maar daarna was het sparen voor die laatste kick in de finale."

Del Toro vol zelfvertrouwen

In de afdaling reed Del Toro Carapaz en vluchter Bardet weg dankzij zijn uitstekende techniek. "Ik wist wel dat het technisch was, maar ik neem nooit risico's, alleen als ik kan winnen", verklaarde de Mexicaan nog.

En Del Toro zit opnieuw vol zelfvertrouwen. "Ik zal iedereen altijd één stap voor blijven. Vandaag heb ik ook getoond dat ik nooit opgeef. Ik zal altijd blijven vechten, want ik heb toch niets te verliezen." Al heeft hij natuurlijk alles te verliezen met de eindzege en de roze trui.