Shari Bossuyt onthult haar grote dromen na haar dopingschorsing

De dopingschorsing van Shari Bossuyt zit er bijna op, vanaf half juni mag ze weer koersen. Ze heeft wel nog heel wat dromen in het tweede deel van haar carrière.

In de Ronde van Normandië testte Shari Bossuyt in maart 2023 positief op Letrozole Metabolite, hetzelfde middel waarvan een jaar eerder ook sporen werden gevonden bij Toon Aerts. Het leverde hen allebei een schorsing van twee jaar op.

De schorsing van Aerts liep in februari vorig jaar af, Bossuyt mag midden juni weer koersen. Dat zal ze doen voor AG Insurance-Soudal, de vrouwenploeg van Soudal Quick-Step. Daar heeft ze een contract tot het einde van het jaar.

Parijs-Roubaix en Olympische Spelen

Voor de 24-jarige Bossuyt begint straks het tweede deel van haar carrière, waarin ze nog heel wat dromen heeft. "Ik wil wedstrijden winnen en over drie jaar naar de Olympische Spelen gaan", zegt ze in de Krant van West-Vlaanderen.

De favoriete wegkoers van Bossuyt is Parijs-Roubaix, die ze graag eens wil winnen. Bossuyt stond al drie keer aan de start van Parijs-Roubaix, in 2021 werd ze bij haar debuut 37ste. In 2022 werd ze 48ste, in 2023 61ste. Dat laatste resultaat werd wel geschrapt door haar positieve test.

Ook op de baan heeft Bossuyt nog dromen. "Ik koers graag op de piste, dus wil ik dat niet zomaar aan de kant schuiven, zeker niet nu ik de Spelen van Parijs heb moeten missen. Los Angeles 2028 is zeker nog een doel voor mij."