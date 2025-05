Trainer onthult stevige blessures van Primoz Roglic, maar ziet ook opvallend voordeel door opgave

Primoz Roglic heeft de Giro na de tweede rustdag verlaten na een nieuwe valpartij. Het was slechts een kwestie van tijd, want de Sloveen kon tijdens de rustdag amper fietsen.

Roglic wilde dit jaar voor de tweede keer de Giro winnen, maar opnieuw moest hij er de brui aan geven door enkele valpartijen. Hij wil in de gravelrit, tijdens de verkenning van de tweede tijdrit, zaterdag in Slovenië en ook dinsdag viel hij opnieuw.

Dat Roglic na de derde rustdag nog aan de start was gekomen, was eigenlijk al een wonder. Tijdens die rustdag trainde de Sloveen op de rollen, maar had hij volgens zijn trainer Marc Lamberts al last toen hij amper 60 watt trapte.

Voordeel voor de Tour voor Roglic

"Hij is nog gestart uit respect voor de ploegmaats, die zoveel voor hem hebben gedaan de voorbije ritten", zegt Lamberts bij Het Nieuwsblad. Vooral van zijn val in de gravelrit had Roglic de voorbije week veel last.

De Sloveen viel op dezelfde schouder als vorig jaar in de Dauphiné en had ook een paar grote wonden met vuil in, waardoor het veel energie kostte om te herstellen. "Ook zijn quadriceps is geraakt, waardoor hij pijn heeft bij elke opwaartse trapbeweging."

Mentaal is Roglic oké volgens Lamberts en ook fysiek zal hij nog onderzocht worden op verdere blessures. Nu zal Roglic een weekje rusten voor hij op hoogtestage vertrekt voor de Tour. "In dat opzicht heeft hij nu zelfs een weekje extra rust."