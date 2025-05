Wout van Aert kruipt opnieuw in zijn oude rol en stelt vast: "Dat is nu duidelijk geworden"

Wout van Aert is niet van plan om de Giro vroegtijdig te verlaten en maakte dinsdag nog eens duidelijk waarom. Hij zat mee in de vlucht van de dag en werkte daarna ook voor kopman Simon Yates.

Volgens Jan Bakelants zou Wout van Aert de Giro beter verlaten zodat hij zich niet moet forceren om de zware slotweek door te komen. Met zo'n 25.000 hoogtemeters op zes dagen gaat het in de laatste week bijna enkel bergop en bergaf.

Van Aert denkt daar anders over en reed daags na de rustdag nog eens rit zoals we hem dat al heel vaak zagen doen in de Tour. Hij ging mee in de vroege vlucht, bedwong enkele stevige bergen en kwam op de slotklim weer bij zijn kopman in de groep der favorieten.

Van Aert helpt Yates met stevige kopbeurt

Van Aert zette zich op kop voor Simon Yates, iets wat hij in de Tour al vaak deed voor Jonas Vingegaard. "We hadden afgesproken dat als het tempo niet hoog genoeg lag, ik op de eerste minder steile kilometers zou proberen gas te geven", zei Van Aert bij Sporza.

Yates kon daarna wegrijden van roze trui Del Toro en pakte bijna een minuut terug op de Mexicaan. Carapaz kwam echter voor Yates binnen en staat nu derde op amper vijf seconden van Brit, waardoor ze met drie binnen net niet de halve minuut staan.

"Het is raar maar waar, maar ze staan in het klassement nog dichter bij elkaar. De waardeverhoudingen zijn duidelijk geworden. En Carapaz was sowieso al iemand die er goed voor stond en dat bewijst hij."