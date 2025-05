Christophe Laporte spreekt voor het eerst na zijn virus: rijdt hij dit jaar nog koersen?

Christophe Laporte reed dit seizoen nog geen enkele koers. De Fransman liep een virus op, maar hoopt dit seizoen nog in actie te komen.

Christophe Laporte liep het cytomegalovirus op, waardoor hij al het hele jaar aan de kant zit. In een gesprek met de Franse krant L’Equipe heeft hij nu eindelijk van zich laten horen.

“Ik zit inmiddels alweer een tijdje thuis, want het virus liep ik eind januari al op. Vlak voordat ik op stage naar Tenerife zou vertrekken”, vertelt hij.

De ziekte bleef aanslepen en is nog altijd niet helemaal weg. “Ik heb af en toe nog last van hoofdpijn en vermoeidheid”, gaat hij verder. Hij is een tiental dagen geleden weer beginnen fietsen. “Afgelopen week ik heb twee keer drie uur kunnen fietsen. Ik pak het langzaam weer op, net zoals iemand die drie maanden nauwelijks aan sport heeft kunnen doen.”

De ziekte was ook mentaal een stevige beproeving. “Ik had liever iets gebroken, want dan had ik tenminste een vaste terugkeer datum gehad. Toen ik ziek werd, dacht ik dat het binnen een maand wel over zou zijn.”

Hij hoopt dit seizoen nog in actie te kunnen komen voor Visma Lease a Bike. “Concreet heb ik nog niet met de ploeg gesproken, maar het kan bijvoorbeeld een optie zijn om de Vuelta te rijden of de wedstrijden die ik normaliter doe, zoals de Renewi Tour en de Canadese wedstrijden.”