Ligt schuld valpartijen Van der Poel op de MTB bij Alpecin-Deceuninck? "Dat zeiden zijn concurrenten"

Mathieu van der Poel kwam tijdens de Wereldbeker mountainbike in Nove Mesto twee keer ten val. Het is niet de eerste keer dat de Nederlander ten val komt op zijn mountainbike.

In Nove Mesto ging het al na drie minuten fout voor Mathieu van der Poel toen hij een andere renner probeerde in te halen in een bocht, na zes minuten ging hij overkop op het wasbord. Daarbij liep Van der Poel een breukje op aan zijn pols.

Van der Poel kon daardoor niet vertrekken op hoogtestage, waar hij zich zou klaarstomen voor de Dauphiné en de Tour. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat voor Van der Poel op de mountainbike.

"Er zit intussen een structureel probleem achter", zegt Thijs Zonneveld bij In De Waaier. Van der Poel had amper twee keer op zijn mountainbike getraind voor hij in Nove Mesto aan de start stond. En dat terwijl hij al anderhalf jaar geen wedstrijd meer had gereden.

Van der Poel niet met beste materiaal op de mountainbike?

"Maar mountainbiken wordt steeds mondialer, het niveau steeds hoger en het materiaal ontwikkelt continu." En dat materiaal van Van der Poel zou volgens Zonneveld ook niet het allerbeste op de markt zijn.

"Bij zijn val op het WK (in 2023, nvdr.) waren er concurrenten die zeiden: op die banden rijden wij helemaal niet meer. Bij het plankje in Tokio waren er concurrenten die zeiden: 'Wij hebben allemaal een dropper post en hij niet.' Dat is toch makkelijker met springen."

Die dropper post had Van der Poel wel in Nove Mesto, maar volgens Zonneveld moet er toch een keuze gemaakt worden. "Als hij het mountainbiken belangrijk vindt en hij krijgt zijn ploeg en sponsors erin mee, dan moet hij het juist meer gaan doen."