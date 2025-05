Puck Pieterse slachtoffer van diefstal tijdens trainingsrit: "Breng terug of ik stuur hem op je af"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Puck Pieterse was afgelopen weekend aan de slag met de mountainbike. Woensdag reed ze een trainingsrit op de Amerongse berg, maar die kreeg een wrange nasmaak.

Puck Pieterse was vorige week in Tsjechië om net als Mathieu van der Poel deel te nemen aan de Wereldbeker mountainbike in Nove Mesto.

Woensdag werkte ze een training af op de Amerongse berg, maar daar werd haar regenjack helaas gestolen terwijl ze blokken aan het afwerken was.

“Aan de persoon die mijn regenjack heeft meegenomen terwijl ik blokken aan het doen was op Amerongen (de Amerongse Berg, red.): breng ff terug a.u.b.”, schrijft ze op sociale media.

Pieterse wil haar regenjack graag terug en als dat niet gebeurt, dan dreigt ze met een humoristische represaille uit te pakken, zo gaat ze verder.

“Anders stuur ik brigadier Jesse op je af met zijn waterpistool”, verwijst ze naar een andere trainingspartner die op foto’s te zien is terwijl die fietsen schoonmaakt.