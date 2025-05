Dit jaar niet gelukt? Blijven proberen: Wout van Aert krijgt tactisch sterke renner aan zijn zijde in de klassiekers

Over de campagne van Wout van Aert in de klassiekers is al veel gezegd en geschreven. Die was vooral gekruid met veel ereplaatsen.

Van Aert had even de tijd nodig om erin te komen, met vooral een tegenvallende E3 Saxo Classic. Daarna haalde Van Aert wel een prima niveau, met als gevolg een tweede plek in Dwars door Vlaanderen, vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en nog eens een tweede plaats in de Brabantse Pijl achter Remco Evenepoel.

Allemaal stuk voor stuk behoorlijke resultaten, maar er zat dus geen overwinning bij. Van Aert is nu toch al een tijdje op zoek naar die grote klassieke overwinning. Hij gaat gewoon samen met zijn ploeg Visma-Lease a Bike blijven proberen om die te behalen. Een belangrijk aspect hiervan is om de klassieke kern te kunnen blijven vernieuwen.

Mattio tekent voor twee jaar bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike heeft daar al een maatregel voor genomen door Pietro Mattio volgend jaar te laten doorstromen van het Development Team naar het WorldTour-team. De 20-jarige Italiaan heeft een profcontract getekend voor twee jaar. Aangezien hij vijfde werd in Parijs-Roubaix voor beloften, zal hij zich toch mede op het klassieke werk richten.

Dan mag worden aangenomen dat hij wel ergens zal opduiken als een ploegmaat van Wout van Aert. "Toen Pietro zich voor het eerst bij ons meldde, sprak hij nauwelijks Engels en was hij een zeer jonge, wat verlegen jongen. Maar hij heeft zich op een hele snelle en knappe manier ontwikkeld tot een tactisch sterke, taakbewuste en waardevolle renner", beschrijft Robbert de Groot de evolutie van Mattio.

Droom die werkelijkheid wordt voor jong Visma-talent

Als Head of Development is De Groot goed geplaatst om die in te schatten. Hij omschrijft Mattio als een teamspeler en sfeermaker. "Het is een droom die werkelijkheid wordt en waarvoor ik sinds ik op mijn zesde voor het eerst op een racefiets stapte en hard gewerkt heb", zegt Mattio zelf over zijn stap naar de profs.