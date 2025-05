Goede vriend van Dierckxsens uit de showbizz ontredderd en deelt emotionele boodschap: "Wie moet ik nu tegemoet rijden?"

Ludo Dierckxsens zal enorm hard gemist worden door zijn familie en ook door zijn vrienden. Eén van zijn goede vrienden is Koen Buyse.

Mogelijk doet die naam wel een belletje rinkelen, want Koen Buyse is de zanger en frontman van de band Zornik. Dierckxsens en Buyse kwamen dus uit twee verschillende werelden: de eerste uit het wielrennen, de tweede uit de showbizz. Toch klikte het enorm goed: ze kenden elkaar al jaren en gingen regelmatig samen fietsen.

De foto hierboven werd genomen op de ploegenpresentatie van de BinckBank Tour van 2019, waarbij ze allebei aanwezig waren. Buyse reageert op Instagram op het overlijden van Dierckxsens. "En wat nu, mijn goede vriend? Mijn wiel in de branding... weggeslagen, verslagen, gebroken... honderden foto's in mijn bibliotheek... geen één waar je niet op lacht."

Emotionele boodschap over Ludo Dierckxsens

Het is al snel duidelijk dat dit het begin is van een hele bijzondere en emotionele boodschap. "Wie moet ik nu tegemoet rijden in het weekend? Ik kan het niet vatten dat ik nooit meer in je wiel zal kunnen hangen, op de piste, op de weg, of in het bos. Nooit meer samen aan de toog, op hotel of op de fiets. Nooit meer aan de telefoon, nooit meer samen lachen."

Buyse geeft nog mee dat ze dit als vrienden zo vaak gedaan hebben: samen gelachen. Dat kunnen we ons goed inbeelden. Ludo Dierckxsens stond ook in het profpeloton bekend voor zijn hemelsbreede glimlach. De getuigenis van Buyse komt erop neer dat hij beseft dat hij heel veel dingen niet meer samen met zijn goede vriend zal kunnen doen.

Koen Buyse zal Dierckxsens hard missen

De zanger vat alles goed samen in een pakkende laatste zin: "Verdomme, ik ga u missen, vriend!" Daar hoort ook nog een emoji bij van een gebroken hart. We wensen alle naasten van Ludo Dierckxsens veel sterkte toe in deze donkere periode.