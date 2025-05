Johan Museeuw: "De harde realiteit is dat iemand als Ludo Dierckxsens moet sterven op de fiets"

Johan Museeuw reageert aangeslagen op het overlijden van zijn vriend Ludo Dierckxsens. Diens passie voor de fiets was zo groot: hij zou dan ook op de fiets aan zijn einde komen.

Johan Museeuw heeft bij Sporza gereageerd op het overlijden van zijn generatiegenoot. "Ik herinner me Ludo vooral als iemand die altijd lachte." Dat is de persoonlijke herinnering die bijblijft. Als ex-renner kijkt Museeuw ook naar het koersgegeven. "Als je dan naar het sportieve kijkt, was hij iemand die altijd in de aanval trok." Zo zullen velen hem herinneren.

"Zo heeft ook zijn grootste overwinningen behaald", bevestigt Museeuw. "Hij was in onze generatie zeker top tien wat betreft de grote motoren." Naast de koers was hij vaak een vrolijk persoon. "Hij ging gelukkig door het leven. Hij dronk al eens graag een pint bier. Dat kon toen nog, en nu zeker." Dierckxsens stopte immers met koersen in 2005.

Museeuw en Dierckxsens vaak samen op pad

Ludo Dierckxsens was dat type persoon dat overal en door iedereen erg graag gezien was. "Hij was een volksfiguur en werd door iedereen herkend vanwege zijn brede glimlach." Na afloop van zijn actieve carrière gingen Dierckxsens en Museeuw nog geregeld met elkaar op pad op de fiets. Dat was dan al dan niet voor één of ander goed doel.

Het is uiteindelijk ook op die manier dat Dierckxsens is heengegaan. "Dan vraag je je af: moet je dat allemaal wel nog doen. Het antwoord daarop is ja. Alleen is de harde realiteit dat iemand als Ludo moet sterven op de fiets." Bij iemand die zijn passie voor de fiets graag koppelt aan grote doelen als Kom op tegen Kanker is dat dan blijkbaar het trieste lot.

Dierckxsens voor altijd gekoppeld aan BK en de Tour

De Belgische wielerliefhebber zal de overwinning van Dierckxsens in het Belgisch Kampioenschap en zijn ritzege in de Tour de France nooit vergeten. Beide grote triomfen realiseerde hij in 1999. Ruim 25 jaar later is hij er niet meer.