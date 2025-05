Kandidaat-Girowinnaars krijgen plots een ferme sneer te verwerken

Een handvol renners mag zich nog kandidaat-Girowinnaar noemen. Eigenlijk krijgen ze allen een sneer, want de trainer van Ayuso is ervan overtuigd dat zijn renner de beste papieren had.

Iñigo San Millán, de coach van Ayuso, heeft in El Pais duidelijke taal gesproken. "Hij had Giro-winst in de benen", zegt hij over de nummer 3 uit de Vuelta van 2022. "Carapaz of Simon Yates doen het erg goed en zullen zich heel goed en met grote zorg hebben voorbereid, maar op hun leeftijd kunnen ze nooit de progressie hebben van iemand die veel jonger is."

Carapaz en Yates zijn dertigers, Ayuso is 22. Zich uitspreken ten opzichte van Del Toro doet San Millán niet. Dat zou onprofessioneel zijn, aangezien hij een ploegmaat van Ayuso is. San Millán neemt vooral Carapaz en Yates in het vizier. "Hun cijfers zullen niet veel beter geweest zijn dan in het verleden. En Juan was heel goed voorbereid, met de beste cijfers van zijn leven."

Ayuso maakte grote sprong voorwaarts

Op basis van de data was Ayuso er volgens zijn coach dus helemaal klaar voor, nadat hij dit jaar onder meer reeds de Tirreno-Adriatico won. "Hij heeft in de loop van het voorjaar een grote sprong voorwaarts gemaakt. Zijn fysieke vermogen uit de eerste koersen van het jaar, zoals in de Tirreno-Adriatico of zelfs in Catalonië, is niet verloren gegaan."

Er was sowieso wel veel te doen in de Giro over het verdeelde kopmanschap tussen Del Toro en Ayuso. "Dat zou op een sisser zijn uitgedraaid", ziet San Millán daar geen problemen in. "Als Juan gezond was gebleven, zou hij zonder enige twijfel na de rit naar San Valentino voor Carapaz hebben gestaan." Die dag toonde Carapaz voor het eerst dat hij in het hooggebergte van iedereen weg kon rijden.

Na valpartij Ayuso plots mindere cijfers

San Millán bedoelt dus eigenlijk dat Ayuso de Giro gewonnen zou hebben, of de winst moest naar ploegmaat Del Toro gegaan zijn. "Na zijn val hebben we nooit meer dezelfde cijfers gezien die Juan voordien had", klinkt het nog.