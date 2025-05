Onthulling van de droom die hij nog koesterde: dood Ludo Dierckxsens stort één plek in Vlaanderen in shock en ongeloof

De onverwachte dood van Ludo Dierckxsens laat een grote shock en veel ongeloof na. Op één plek in het bijzonder is dat nog meer dan elders het geval.

De klap komt extra hard aan in Westerlo, de woonplaats van Ludo Dierckxsens. De gezellige gemeente uit de Kempen komt nu op een heel andere manier in het nieuws. Burgemeester Guy Van Hirtum laat aan Belga weten dat zijn laatste ontmoeting met Dierckxsens niet lang geleden is. Een maand geleden was er immers nog de voorstelling van het BK gravel.

Dat kampioenschap vindt dit jaar plaats in Westerlo, in de maand augustus. Zo is meteen bekend welke droom Ludo Dierckxsens in zijn leven nog koesterde. "Ludo keek ernaar uit om in zijn eigen woonplaats de wedstrijd te winnen. Hij hoopte bovendien dat er in zijn leeftijdscategorie nog flink wat tegenstand aan de start zou staan, want dat zou de titel nog meer glans geven."

Dierckxsens zou nog voor nieuwe tricolore gaan

Ook op zijn 60ste bleef hij dus overwinningen nastreven, zoals hij dat altijd gedaan had in zijn actieve wielercarrière. "Tijdens de persvoorstelling was hij zoals altijd, goedlachs en zeer strijdvaardig. Ik zag hem eigenlijk al een beetje op het podium staan in de tricolore trui." Die trui stond hem als gegoten, weet iedere wielerliefhebber nog.

De gedachten van Van Hirtum gaan nu in de eerste plaats uit naar de familieleden van Dierckxsens. Van Hirtum zegt dat Westerlo als gemeente een uithangbord van de wielersport verliest die hen zeer nauw aan het hart ligt. "Het is momenteel allemaal nog zeer onwezenlijk." Zo kort na het overlijden is het ongeloof nog erg groot.

Dierckxsens zette zich graag in voor anderen

Van Hirtum verwijst zo niet enkel naar de dood van Ludo Dierckxsens, maar ook naar de omstandigheden van het overlijden van de voormalige profwielrenner. Volgens de burgemeester zette Dierckxsens zich steeds graag in voor de medemens.