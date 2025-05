Ook Wout van Aert reageert: hij beschrijft Ludo Dierckxsens als een grote inspiratiebron en zegt ook waarom dat zo is

Inmiddels heeft het trieste gegeven dat het Belgische wielernieuws domineert ook Wout van Aert bereikt. Hij kreeg na de aankomst van de achttiende Giro-rit te horen dat Ludo Dierckxsens is overleden.

Een dag later heeft Wout van Aert daar voor aanvang van de negentiende Giro-etappe op gereageerd bij Sporza. "Ik was enorm geschrokken toen ik gisteren het nieuws vernam op de bus." Hij heeft iets gemeen met Dierckxsens: ze komen allebei uit de Kempen. "Ik kende Ludo een beetje. Hij is een streekgenoot en ik had af en toe contact met hem."

Los van dat persoonlijke contact verschilt het beeld dat Van Aert van hem heeft niet zo heel erg van anderen uit de koerswereld. "Ik heb uiteraard hetzelfde beeld van hem als de rest van de wielerwereld. Het was iemand die altijd lachte en altijd goedgezind door het leven ging." Dat is een eigenschap waar Van Aert grote bewondering voor heeft.

Van Aert vindt Diercksens als persoon een inspiratie

Dat is dan ook vooral wat hij van Ludo Dierckxsens zal onthouden. "Nog veel meer dan als wielrenner is hij ook een inspiratie om zo in het leven te staan." Dat maakt het ook extra hard dat hij om het leven is gekomen tijdens een rit voor Kom op tegen Kanker, een goed doel waar hij zich voor inzette. "Het is triest dat hij het leven laat in zo'n evenement."

Van Aert houdt er zich dan ook aan om de nabestaanden van Dierckxsens een hart onder de riem te steken. "Sterkte aan de familie." Het zijn mooie woorden van de ene Kempenaar voor de familie van een andere Kempenaar. Zeker in eigen regio zullen er vele mensen zijn die Ludo Dierckxsens een warm hart hebben toegedragen.

Voor Van Aert wacht orde van de dag

Daar zal ook Wout van Aert zich enorm bewust van zijn. Voor hem wacht uiteraard de orde van de dag, of zijn streek nu een wielerheld verloren heeft of niet. Van Aert moet vandaag opnieuw aan de bak in de voorlaatste bergrit van de Giro.