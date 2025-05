Visma Lease a Bike gebruikt artificiële intelligentie om prestaties te verbeteren

Artificiële intelligentie is niet meer weg te denken uit ons leven. Ook in het wielrennen maakt men er blijkbaar al gretig gebruik van.

Artificiële intelligentie heeft zich de voorbije jaren ontzettend snel ontwikkeld en zit tegenwoordig in heel veel toepassingen, zonder dat we het echt beseffen.

Ook in het wielrennen komt artificiële intelligentie meer dan eens aan bod. Dat blijkt uit woorden van Richard Plugge, de ploegbaas van Visma Lease a Bike.

“We zijn met allerlei dingen bezig om te zorgen dat we nog meer leren en nog beter voor de dag kunnen komen. We werken nauw samen met PON om te kijken op welke terrein we stappen kunnen zetten”, vertelt hij in de podcast van WielerFlits.

“Ik zal niet al te veel in detail gaan. Denk aan hoe we etappes moeten aanpakken, waar we moeten aanvallen, waar vooral niet, dat soort zaken. En daar dan de beste lering uit trekken.”

Ongetwijfeld wordt AI al veel meer gebruikt dan we eigenlijk beseffen en dus blijkbaar ook niet alleen maar in het dagdagelijkse leven of voor multimedia.