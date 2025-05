🎥 Met hoofdrol voor Van Aert: Yates zet Giro helemaal op zijn kop en profiteert van gepoker Del Toro en Carapaz

De laatste bergrit in de Giro heeft nog voor een stevige ommekeer gezorgd in het klassement. Simon Yates profiteerde van gepoker tussen Isaac Del Toro en Richard Carapaz en greep met behulp van Wout van Aert de roze trui.

Dat de Giro zou ontploffen op de Colle delle Finestre (18.4 km aan 9.2%), een mythische beklimming waarvan de acht laatste kilometer onverhard waren, stond voor de voorlaatste al bijna vast. En Carapaz gooide van aan de voet de knuppel in het hoenderhok.

Del Toro volgde gezwind en even later kwam ook Simon Yates, de nummer drie in het klassement, aansluiten. Carapaz en Yates demarreerden slag om slinger, maar niemand raakte echt weg. Tot Yates dan toch weg raakte.

Carapaz en Del Toro keken naar elkaar, vooral de roze trui wilde niet op kop rijden. Carapaz probeerde nog wel enkele keren aan te vallen, maar Del Toro uit het wiel rijden lukte niet. Intussen reed Yates meer dan een minuut weg.

Van Aert helpt Yates aan eindzege in de Giro

En Yates reed had met Wout van Aert nog een gigantische troef vooraan. Van Aert reed een ijzersterke beklimming en kwam voor zijn kopman boven. Yates had toen al zijn achterstand van 1'21" goedgemaakt op Del Toro.

In de afdaling kwam Yates bij Van Aert, die zich meteen op kop zette voor de Brit. Hij zette Yates af op zo'n 6 kilometer van de streep van de slotklim naar Sestrière (16.3 km aan 3.8%). De eindzege had hij intussen helemaal binnen.

Del Toro en Carapaz bleven pokeren en verloren minuten op Van Aert en Yates. De Brit gaat zonder ongelukken zo de Giro winnen met net geen vier minuten voorsprong op Del Toro. De zege in de slotrit was voor de Australiër Chris Harper.

Yates into virtual pink and lays demons to rest on Colle delle Finestre! pic.twitter.com/q6fn7WNvgy — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 31, 2025