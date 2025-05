🎥 Simon Yates reageert na nachtje slapen helemaal anders op zijn uithaal richting Van Aert en co

Simon Yates haalde na de 19de etappe stevig uit naar zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike. Maar na een nachtje slapen kon de Brit er alweer om lachen.

"We hadden een compleet ander plan dan dat we uiteindelijk hebben gedaan", zei een gefrustreerde Simon Yates nadat hij een halve minuut verloor op Del Toro en Carapaz. "Dat moeten we even bekijken met het team. Meer wil ik er niet over zeggen."

Ploegleider Marc Reef sprak Yates meteen tegen. "Zo hadden we het gepland. We wilden de koers hard maken wanneer mogelijk, en de jongens hebben dat fantastisch gedaan. Uiteindelijk ging het om de benen, en Del Toro en Carapaz waren bergop gewoon sterker."

Yates was moe en gefrustreerd

Een bespreking met Visma-Lease a Bike en een nachtje slapen bezorgden Yates voor de start van de 20ste etappe weer een glimlach op het gezicht. De Brit weet ook waarom hij zo scherp uithaalde.

"Dat is typisch iets voor mij, het komt er een beetje direct en hard uit als ik moe en gefrustreerd ben na zo'n lange en zware dag. Als ploeg hebben we iedere dag na de race een debriefing, waardoor we proberen te verbeteren. Dat is nu ook gebeurd."

Het incident lijkt daarmee gesloten te zijn voor Yates en Visma-Lease a Bike. "Het was niet te serieus", besloot de Brit. In de voorlaatste rit van de Giro verdedigt Yates zijn derde plaats en probeert hij ook nog een gooi te doen naar de eindzege.