Carapaz deelt stevige sneer uit aan Del Toro na merkwaardig schouwspel in de Giro

Richard Carapaz raakte niet van roze trui Isaac Del Toro af op de Finestre en Simon Yates profiteerde. De Ecuadoraan was nadien bijzonder scherp voor zijn concurrent.

Al van aan de voet van de Finestre viel Carapaz roze trui Del Toro aan, maar de Mexicaan zat op het wiel van de Ecuadoraan. Carapaz probeerde nog enkele keren, maar Del Toro brak niet. Simon Yates profiteerde dan weer.

Hij viel aan en Carapaz keek naar Del Toro om het gat dicht te rijden. Dat deed de Mexicaan niet en hij nestelde zich in het wiel van Carapaz. Yates nam, met hulp van Van Aert, steeds meer voorsprong en veroverde zo de roze trui.

Carapaz sneert naar Del Toro

"Ik denk dat we de sterkste hadden kunnen zijn, maar we waren niet de slimste", reageerde Carapaz achteraf. Maar hij was vooral streng voor Del Toro. "Hij heeft de Giro verloren. Hij weet niet hoe hij op de juiste manier moet koersen."

Del Toro pokerde, of kon gewoon niet beter, en moet tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement. Hij verloor uiteindelijk vijf minuten op Yates en wordt zondag tweede op net geen vier minuten.

Carapaz probeerde dus nog om de Giro na 2019 voor een tweede keer te winnen, maar zal derde worden. Over eindwinnaar Yates was Carapaz nog kort en krachtig. "De slimste renner heeft gewonnen."