Del Toro verklaart opvallende tactiek en onhult gesprek met Carapaz: "Dat zei ik tegen hem"

Isaac Del Toro zal de Giro dan toch niet winnen. De Mexicaan pokerde te veel met Richard Carapaz en zag uiteindelijk Simon Yates zijn roze trui overnemen.

Aan de voet van de Finestre trok Richard Carapaz meteen ten aanval, roze trui Isaac Del Toro volgde. Simon Yates kwam uiteindelijk ook aansluiten en slaagde er na enkele pogingen in om weg te rijden van Carapaz en Del Toro.

De roze trui bleef in het wiel van Carapaz en had daar zijn redenen voor. "Ik speelde het eerst verdedigend en wilde de druk bij Carapaz leggen om Yates terug te halen, want hij stond derde", zegt Del Toro bij Cycling Pro Net.

Del Toro onthult gesprekje met Carapaz

"Ik had een voorsprong van 1'20" op Yates en toen hij zoveel voorsprong had zei ik tegen Carapaz: 'Nu is het moment om te rijden. Als je wil helpen, oké, maar ik ga niet alleen rijden om dan op de laatste beklimming gecounterd te worden'."

"Maar hij zei: 'Neen, want je hielp me ook niet toen het twintig seconden was.' En ik zei: 'Oké…' Als ik het klassement al verloren had, dan wilde ik in ieder geval niet ook nog die tweede plek verliezen", zei de Mexicaan.

"Ik heb geen spijt. Ik was niet aan het gokken, ik deed gewoon wat volgens mij het slimste was. Op de top had Yates twee minuten en ook in de afdaling wilde Carapaz niet samenwerken. Ik wilde hem niet tot op een minuut brengen van Yates zodat hij mij daarna kon aanvallen en de Giro winnen. Ik de Giro verloren, maar dat is nu eenmaal wielrennen."