Dood van Dierckxsens doet Lefevere denken aan eigen voorval: "Het was gênant"

Dat Ludo Dierckxsens al op zijn 60ste is overleden, doet ook de 70-jarige Patrick Lefevere nadenken over het leven. Onder meer over een jonge renner die zijn carrière moest beëindigen door een hartprobleem.

Patrick Lefevere kijkt bij overlijdensberichten altijd naar de leeftijd en dan valt het volgens hem extra op hoeveel jonge mensen ons veel te vroeg ontvallen. Zoals Ludo Dierckxsens die dus al op zijn 60ste overleed.

Dierckxsens werd onwel tijdens 1000km van Kom op tegen Kanker en kwam ten val. Ook bij Soudal Quick-Step maakte Lefevere een gelijkaardig voorval mee. Een junior kreeg tijdens een koers een hartprobleem.

Lefevere over belangrijkheid van gezondheid

Dat gebeurde net in dezelfde periode, begin maart, toen Lefevere ook in het ziekenhuis belandde. Bij hem was er geen probleem aan zijn hart, maar hij had wel een bloeddrukval waardoor hij onwel werd op restaurant.

"Het was gênant hoeveel aandacht mijn al bij al bescheiden probleem kreeg, terwijl die jongen aan de dood ontsnapt is omdat zijn vader hem kon reanimeren", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad. Die jonge renner kan zijn leven weer opnemen, maar zijn droom om renner te worden is wel voorbij.

"’t is een cliché zo groot als de lach van Ludo Dierckxsens, maar het is eens zo waar: gezondheid is misschien niet alles, maar zonder gezondheid is er niks", besluit Lefevere nog.