Eindzege aan hem te danken: Simon Yates heeft mooie woorden voor Wout van Aert

Simon Yates heeft op de voorlaatste dag van de Giro de macht gegrepen. De Brit zat al maanden met deze etappe in zijn hoofd en verwerkte zo zijn trauma uit 2018.

In 2018 zakte roze trui Simon Yates op de Colle delle Finestre helemaal door het ijs in de 19de etappe. De Brit verloor toen bijna 40 minuten en zag de eindzege in de Giro uit zijn handen glippen. Hij wilde dit jaar dan ook iets speciaal doen.

"Toen het parcours werd voorgesteld, zat het al in mijn achterhoofd om hier iets te doen en het hoofdstuk af te sluiten", verklapte Yates in zijn flashinterview. "Ik ben een beetje sprakeloos over het feit dat ik er ook in geslaagd ben."

Yates voelde zich al de hele Giro goed, maar vond nooit het juiste moment om te laten zien wat hij kon doen. Dat lukte nu wel en door het gepoker van Del Toro en Carapaz kon hij ook wegrijden. En dan moest Van Aert nog komen.

Hij wachtte Yates op in de afdaling van de Finestre en deed het verschil met Del Toro en Carapaz oplopen tot minuten. "Het is niet de eerste keer dat hij toont dat hij de ultieme ploegmaat is", bedankte Yates hem.

"Hij is de man die het gat zo groot maakte. Zonder hem in de vallei en de rest van de team de hele dag was het niet mogelijk. Het hele team was fantastisch tijdens de hele koers. Het was de kers op de taart."