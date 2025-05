Isaac Del Toro verliest de Giro en verwijst naar Tadej Pogacar: "Nu geloof ik dat"

Geen roze trui voor Isaac Del Toro op het eindpodium van de Giro in Rome, enkel de witte. De Mexicaan was dicht bij de eindzege, maar is toch tevreden.

Isaac Del Toro reed elf dagen in de roze trui, maar op de voorlaatste dag moet hij de leiderstrui toch nog afstaan aan Simon Yates. De Brit profiteerde van gepoker tussen Del Toro en Carapaz en mag zich zondag eindwinnaar noemen van de Giro.

Del Toro moet tevreden zijn met de tweede plaats en de witte jongerentrui. En daar lijkt de Mexicaan wel mee te kunnen leven. "Ik was er dichtbij, maar uiteindelijk heb ik niet gewonnen. Het is zoals het is. Ik moet het me niet te veel aantrekken", zei hij achteraf.

"Het doet natuurlijk pijn, maar het is hoe het is. Ik ga niet huilen. Ik blijf werken en kom zeker terug." Voor de 21-jarige Del Toro was het nog maar zijn tweede grote ronde bij de profs, er lijkt hem nog een mooie toekomst te wachten te staan.

Del Toro krijgt steun van Pogacar

"Wat ik over mezelf geleerd heb deze Giro? Dat ik het kan. Nu geloof ik in alles wat Tadej (Pogacar, nvdr.) tegen me heeft gezegd." Wat dat precies is, dat zei de Mexicaan niet. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar geen stress. We komen terug."

Waar en wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. In de Tour is normaal gezien geen plaats voor Del Toro, hij staat op dit moment wel op de voorlopige startlijst van de Ronde van Oostenrijk (9 tot 13 juli). Toch enkele niveau's lager dan de Giro of de Tour.