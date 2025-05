Justine Ghekiere wint eindelijk nog eens en er overheerst maar één gevoel bij haar

Justine Ghekiere heeft de openingsrit in de Ronde van Noorwegen gewonnen. Voor de Belgische is het haar eerste zege sinds haar etappezege in de Tour vorig jaar.

De mannen zijn al twee dagen bezig aan de 14de editie van de Ronde van Noorwegen, voor de vrouwen wordt er dit jaar voor het eerst een editie georganiseerd. Met twee etappes is het wel een korte eerste editie.

De beslissing over de etappezege werd beslist op de slotklim Heia (2,2 km aan 7,7%). Twee ploeggenotes van Justine Ghekiere, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman en later de Australische Sarah Gigante, vielen eerst aan.

Ghekiere ging in het slot zelf naar de leiding en hield nipt de Britse Lauren Dickson af, die op één seconde binnenkwam. Gigante kwam op vijf seconden binnen als derde, Moolman werd vijfde op zeven seconden.

Eerste zege Ghekiere sinds de Tour

Voor Ghekiere haar eerste zege sinds overwinning in de zevende etappe van de Tour. Maar ze moest daarvoor wel diep gaan. "Oh mijn god. Dit was zo lastig. Gelukkig had ik nog iets over. Ik gaf alles en zag dat ik zo een kloofje sloeg."

Het was echter ook vooral een opluchting voor Ghekiere. "Vorig jaar was heel goed, maar dit seizoen ging het een beetje op en af. Nu voel ik me weer echt goed. Hier ben ik heel blij mee." Zondag verdedigt Ghekiere haar leiderstrui in een heuvelachtige etappe.

Results powered by FirstCycling.com