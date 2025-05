Nog één dag overleven: Isaac Del Toro zegt of hij kans maakt om de Giro te winnen

Als leider begint Isaac Del Toro straks aan de laatste bergrit van de Giro. De Mexicaan weerstond aan de aanvallen van Richard Caparaz in de 19de etappe, maar heeft de eindzege nog niet binnen.

Dankzij zijn tweede plaats in de 19de etappe breidde Isaac Del Toro zijn voorsprong op Richard Carapaz nog uit met twee seconden, op de andere klassementsrenners nam de Mexicaan 30 seconden extra voorsprong.

Net als de voorbije dagen moest Del Toro vooral aanvallen van Richard Carapaz beantwoorden. "Toen Carapaz ging, kon ik het gat dichten en dat voelde fijn zo diep in de derde week", zei Del Toro bij Cycling Pro Net.

Del Toro over zijn kansen op eindwinst in de Giro

"Wat het betekent voor morgen (vandaag, nvdr.), dat weet ik niet. Nu gaat alles nog goed. Wat mijn kansen op de eindwinst nu zijn… Ik zou zeggen, nog steeds dezelfde kans als toen ik aan deze Giro begon."

"Ik kan in ieder geval zeggen dat ik superblij ben om elke keer vooraan te zitten en dat het ongelooflijk is dat ik in deze positie sta." Del Toro begint dus in het roze aan de laatste bergrit, maar makkelijk wordt die niet.

Een rit van 205 kilometer met 4400 hoogtemeters, met vooral een moeilijke finale. Op 45 kilometer van de streep ligt de voet van de Colle delle Finestre (18.4 km aan 9.2%), waarvan de laatste 8 kilometer onverhard is. Na een korte afdaling volgt de slotklim naar Sestrière (16.3 km aan 3.8%).