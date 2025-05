Simon Yates haalt uit naar zijn ploegmaats, maar wordt ook stevig op zijn plaats gezet

Kopman Simon Yates was bijzonder streng voor Visma-Lease a Bike na afloop van de 19de etappe. Voor Thijs Zonneveld toch redelijk onbegrijpelijk.

"Het plan was volledig anders dan wat we gedaan hebben", foeterde Simon Yates na de 19de etappe van de Giro. "Dat moeten we met de ploeg bespreken. Wat er dan gebeurd is? Dat zeg ik niet", was de Brit kort van stof.

Thijs Zonneveld begreep niet echt waarom Yates zo uithaalde na de 19de etappe. "Na al het werk van zijn ploeg was het aan hem, maar dat kan hij de hele Giro al niet", zegt Zonneveld bij In De Waaier.

"Hij staat ook al de hele Giro als een oorwurm de pers te woord en dan zegt hij dat dit helemaal niet volgens plan was. Dit is een teambespreking waar ik graag bij had willen zijn. Ik denk dat Visma gedaan heeft wat het kon, ze hadden het niet veel harder kunnen maken."

Visma-Lease a Bike krijgt voordeel van de twijfel

"Waarschijnlijk wilde Yates niemand mee vooruit en iedereen in slagorde bij hem. Maar daar moet je zo gigantisch goed voor zijn als ploeg, zo rijdt Visma voor Vingegaard in de Tour. Waarbij Kelderman dan vaak een paar minuten all-out gaat. Maar dit is niet de Tourploeg."

"Lemmen en Kruijswijk dunden het peloton uit tot twintig man en Kelderman vervolgens tot dertien of veertien. Daarna is het de kopmannen tegen elkaar en Yates moet wel zo eerlijk zijn dat hij niet eens bij de beste drie klimmers hoort in deze Giro."

"Dus geef ik Visma in deze het voordeel van de twijfel, maar het kan natuurlijk niet dat je als kopman en ploeg niet op één lijn zit. Ik zou ook best een beetje pissig zijn als ik Kelderman was en ik zag dit interview."