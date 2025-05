Thibau Nys onthult zijn grote nadeel: "Mentaal niet gemakkelijk"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thibau Nys is op dit moment op hoogtestage in de Sierra Nevada om zich voor te bereiden op zijn eerste Tour. Al heeft hij het er op bepaalde vlakken wel moeilijk mee.

Het is nog iets meer dan een maand voor de Tour op 5 juli van start gaat in Lille en Thibau Nys bereidt zich voor met een hoogtestage op zijn eerste grote ronde. Al weet hij nog altijd niet zeker dat hij ook aan de start zal staan.

Om toch klaar te zijn voor Le Grand Depart, doet Nys op dit moment een hoogtestage op de Sierra Nevada. Voor Nys is het de vierde keer dat hij een hoogtestage doet en hij twijfelt nog altijd of het wel iets voor hem is.

Nys moet lang wennen aan hoogte

"Ik ken weinig renners die zo onder de voet zijn van de hoogte als ik", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. "Ik zit de eerste dagen niet op mijn gemak op de fiets, mijn hartslag doet raar, ik krijg niet veel lucht."

Nys moet altijd lang wachten vooraleer hij een dag heeft waar hij iets mee kan doen. "En daar heb ik het mentaal niet gemakkelijk mee." Nys is gelukkig een renner die niet snel over zijn limiet gaat, hij kan dus wel iets met zijn hoogtestage.

Na deze hoogtestage zal Nys wel de knoop doorhakken of hij nog hoogtestages zal doen. "Ik moet de afweging maken tussen de winst die ik maak en de kwaliteit in mijn trainingen die ik verlies."