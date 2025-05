Van Aert moest bijzonder diep gaan om Yates eindzege in Giro te bezorgen: "Zwaarste moment van de dag"

Wout van Aert heeft nog maar eens een hoofdrol gespeeld in de Giro. Hij ging bijzonder diep om de Finestre en hielp kopman Simon Yates aan de roze trui en en de eindzege.

Gisteren klaagde Simon Yates nog over het tactische plan van Visma-Lease a Bike, maar een dag later verliep alles wel perfect. En daarbij was er dus een hoofdrol weggelegd voor alweer Wout van Aert.

Hij glipte mee in een ruime kopgroep, die van het peloton ook een voorsprong kreeg van zo'n tien minuten. Toen Yates van ver aanviel op de Finestre, was het voor Van Aert zaak om voor zijn kopman op de top te geraken.

"De Finestre is een type klim die we nog niet hadden gehad in deze Giro. Het was een uur lang stijl waar het op een lange inspanning aankwam. Ons plan was: er een lange effort van maken", zei Van Aert bij Eurosport.

Van Aert bezorgt Yates eindzege in de Giro

"Dat ik in de vlucht zat en me kon laten uitzakken voor Simon, gaf ons de optie om dat nog verder door te trekken. Dat is mooi gelukt. Ik kan niet uitleggen hoe diep ik ben gegaan om die klim te overleven. Halverwege wist ik dat het kon lukken. Vanaf dan lag mijn focus enkel maar op de top. Maar het was het zwaarste moment van de dag."

"Maar het heeft opgeleverd." Van Aert had op de top nog een kleine voorsprong op Yates en kon zo nog even herstellen in het eerste stuk van de afdaling. "Halverwege de afdaling was er een tussenstuk dat opliep en daar heb ik hem opgewacht."

Van Aert zette zich op kop en vergrootte de voorsprong van Yates op Del Toro en Carapaz tot meer dan vijf minuten. Visma-Lease a Bike zette zo de Giro op zijn kop en bezorgde Yates (zonder ongelukken) de eindzege met een ruime voorsprong.