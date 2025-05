Visma-Lease a Bike roemt oersterke Wout van Aert: "Dat kan hij fantastisch"

Wout van Aert heeft opnieuw laten zien dat hij een ongelofelijke renner is. Hij ging bijzonder diep om over de Finestre te komen en hielp zijn kopman Simon Yates zo aan de eindzege in de Giro.

Hoe de wereld er op 24u tijd helemaal anders kan uitzien. Vrijdag was Simon Yates nog boos over de ploegtactiek van Visma-Lease a Bike nadat hij 30 seconden extra was verloren op Isaac Del Toro en Richard Carapaz.

Een dag later profiteerde de Brit van het gepoker tussen Del Toro en Carapaz om weg te rijden en de Giro naar zijn hand te zetten. Van Aert kreeg op het moment van de versnelling van Yates het sein om de Finestre zo snel mogelijk op te rijden.

Cruciale rol voor Van Aert

Dat lukte Van Aert en hij kon Yates zo bijstaan in de vallei naar de slotklim en het gat op Del Tor en Carapaz naar enkele minuten brengen. Het tactische plan van Visma-Lease a Bike werkte zo perfect.

Ook ploegleider Marc Reef was uiteraard in de wolken. "Het is ongelooflijk. Simon was supersterk, net als Wout", zei hij bij Sporza. "Het was ongelooflijk teamwork. Een plan maken is één, maar dat het dan nog zo valt."

"We kregen de ruimte met Wout en hij had de benen om over de Finestre te geraken. Wout is zo'n teamman. Hij is zo'n fantastische renner, dat hij dit kan op dit parcours in de derde week. Dat is fantastisch."