Zware uithaal van ex-Omloop-winnaar! Hij maakt brandhout van Team UAE: "Er is geen enkel medeleven"

Team UAE is de rijkste en momenteel waarschijnlijk ook de meest succesvolle wielerploeg ter wereld. Toch doet het niet alles goed. Juan Antonio Flecha heeft uitgehaald naar het team.

De Argentijn is niet de eerste de beste, hoewel zijn actieve wielercarrière er reeds op zit sinds 2013. Dat betekent niet dat hij het wielrennen niet meer volgt, integendeel. Flecha, in 2010 winnaar van de Omloop, is tijdens de Giro commentator bij de Spaanse tak van Eurosport. Er is één actie van Team UAE die hij absoluut niet kon smaken.

Nochtans staat UAE mogelijk dicht bij het winnen van de Giro. Nog één dag moet de ploeg er in slagen om Isaac del Toro in het roze te houden en dan is de eindwinst binnen. De grote vraag is dan ook of de 21-jarige Mexicaan op de Finestre en op weg naar Sestrieres stand kan houden tegenover Carapaz, die hem ongetwijfeld zal aanvallen.

Ayuso krijgt geen schouderklopje

De kopman aan het begin van de Giro was Juan Ayuso. De Spanjaard had echter last van een valpartij en werd ook nog eens gestoken door een bij. Ayuso stapte af in de achttiende rit, hij was toen al uitgeteld voor het klassement. Dat afstappen ging letterlijk: hij kroop gewoon de ploegleiderswagen in, zonder schouderklopje van wie dan ook.

"Een renner stapt enkele dagen voor het einde van de Giro af en er is geen enkel teken van medeleven. Er is niet eens een omhelzing. De ploegleider leek meer bezig met andere zaken. Zijn focus had moeten liggen bij een jonge, belangrijke renner die de strijd moet staken. Als ploeg moet je menselijkheid tonen", hekelt Flecha het gebrek aan empathie bij UAE.

Begeleiding kan nog beter bij UAE

Iedereen weet dat de topsport keihard is, maar wat ondersteuning had op zo'n moment toch gemogen. Zeker omdat Ayuso een talent is dat UAE in de toekomst wellicht nog veel mooie dingen zal schenken. De begeleiding van de renners kan dus nog beter.