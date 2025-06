🎥 Dubbel feest bij Visma-Lease a Bike: Kooij maakt indrukwekkende lead-out Affini en Van Aert af

De laatste etappe in de Giro is een prooi geworden voor.... Simon Yates kwam niet meer in de problemen en is de eindwinaar van de 108ste editie.

Voor de slotrit in de Giro moest de Giro zaterdagavond nog de verplaatsing maken naar de Italiaanse hoofdstad Rome. De Giro eindigde voor het derde jaar op rij in Rome, maar het is pas de zevende keer op 108 edities. Na een bezoekje aan Vaticaanstand en de paus tijdens de neutralisatie werd het een traditionele laatste etappe van een grote ronde. Visma-Lease a Bike dronk was proseco en poseerde ook enkele foto's. Enkele vluchters probeerden nog aan de massasprint te ontsnappen, maar dat lukte niet. Sprinters zoals Kooij, Groves en Van Uden hadden de moordende slotweek van de Giro niet overleefd om deze kans nog te laten schieten. Affini zet Van Aert en Kooij perfect af Visma-Lease a Bike kon rekenen op een oersterke Edoardo Affini. De Europese kampioen tijdrijden reed bijna 700 meter op kop en gaf het stokje op zo'n 350 meter door aan Van Aert. Zijn job werd zo bijzonder gemakkelijk. Van Aert zette Kooij op zo'n 150 meter van de streep af en de Nederlander maakte het werk van zijn ploeg ook af. Moschetti kwam nog opzetten maar viel stil, de Italiaan werd derde. Groves werd tweede, Pedersen vierde. Simon Yates maakte het feestje van Visma-Lease a Bike compleet met de eindzege. 🚴🇮🇹 | Wat een geweldige lead-outs van Edoardo Affini en Wout van Aert! Olav Kooij maakt het werk van zijn ploeg perfect af en pakt de etappe in Rome. #giroditalia



