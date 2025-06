🎥 KIJK: Visma-Lease a Bike deelt unieke beelden uit volgwagen en is lovend voor "gamechanger" Van Aert

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike heeft de Giro nog helemaal op zijn kop gezet door met Simon Yates de roze trui te grijpen. De Brit kon rekenen op een oersterke Wout van Aert, die zich helemaal leeg reed.

Terwijl UAE Team Emirates-XRG en EF Education EasyPost, de ploegen van concurrenten Isaac Del Toro en Richard Carapaz, fouten maakten onderweg deed Visma-Lease a Bike het tactisch uitstekend.

Van Aert werd meegestuurd in de vroege vlucht en hopen dat die ook een grote voorsprong kreeg van het peloton. Dat gebeurde ook, waardoor Van Aert met een bonus van 10 minuten begon aan de moordende Finestre.

Van Aert en Yates stevig aangemoedigd

Door een sterke beklimming van Van Aert kwam hij voor zijn kopman Simon Yates boven op de Finestre en kon hij zich in de afdaling op kop zetten voor de Brit. In de ploegwagen moedigde ploegleider Marc Reef Van Aert aan.

"Jij bent de gamechanger, Wout! Je doet het fantastisch. We vechten voor roze! Ik weet dat het moeilijk is, maar blijf doorgaan." Toen Van Aert was leeggereden, schreeuwden ze Van Aert uit appreciatie nog eens toe.

In de laatste vijf kilometer moest Yates de klus afmaken, toen had hij al een voorsprong van zo'n vijf minuten. "Je gaat de Giro winnen!”, riep Reef. "Geniet ervan, jij gaat ‘m winnen. Wat een verhaal ben je hier aan het schrijven!"