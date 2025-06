📷 Van Aert en co stralen in speciaal Giro-shirt, Visma-Lease a Bike blundert wel

Visma-Lease a Bike zette in de voorlaatste etappe de Giro nog naar zijn hand en zal met Simon Yates straks de eerste grote ronde van het jaar winnen. De ploeg pakt voor de laatste etappe nog uit met een speciaal shirt.

Dat Simon Yates de Giro nog naar zich toe zou trekken, was voor velen toch verrassend. De Brit toonde zich de voorbije drie weken niet de sterkste, maar was in de voorlaatste etappe wel zeker de slimste.

Ondanks die onverwachte ommekeer pakt Visma-Lease a Bike minder dan 24 uur later wel uit met een volledig nieuwe uitrusting in de slotrit van de Giro. Het gele shirt zal voor één dag omgeruild worden voor zwart met roze accenten.

Roze of toch paarse fiets voor Yates?

Ook de schoenen, helmen, sokken en handschoenen zijn allemaal roze geworden. Bij de Nederlandse ploeg hebben ze dus bijzonder snel gehandeld toen duidelijk werd dat Yates de Giro naar zich toe zou trekken.

De eindwinnaar zelf kreeg voor zijn eerste, en ook laatste etappe, in de roze trui ook een volledig roze fiets van Cervélo. Al lijkt de fiets van Yates toch eerder paars dan roze te zijn. Toch een kleine blunder van de ploeg?

Yates zelf zal er wellicht niet om malen. In 2018 verloor hij in de 19de etappe nog de roze trui aan Chris Froome, zeven jaar later steekt hij op zijn 32ste toch zijn eerste eindzege in de Giro op zak.

🇮🇹 #GirodItalia



Winning in style. 😍



Get your limited Giro d'Italia victory items now! https://t.co/vfnJLBCAUL pic.twitter.com/1RYRy6UQTt — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 1, 2025