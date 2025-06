Geraint Thomas boos en verward na wat hij zag in de Giro: "Zelfs mijn zoon van vijf weet dat"

Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas keek met verbazing naar de voorlaatste etappe van de Giro. Hij begreep niets van de aanpak van UAE Team Emirates-XRG en kopman Isaac Del Toro

"Ik was boos, blij maar ook verward", zei Thomas in Watts Occurring. "EF Education-EastPost doet een lead-out aan de voet van de beklimming, alsof het de Muur van Hoei is. Carapaz plaatst daarna een monsteraanval en alleen Del Toro kan volgen."

"Uiteindelijk won Yates de Giro met vier minuten voorsprong. Maar wat is er in hemelsnaam gebeurd? Ik heb het gevoel dat Del Toro en UAE niet eens geprobeerd hebben. De manier waarop hij heeft gekoerst, is niet uit te leggen."

Gebrek aan ervaring bij Del Toro?

Laurens De Plus, die te gast was, vroeg zich af of het gebrek aan ervaring bij Del Toro een rol heeft gespeeld. "Heb je ervaring nodig om te weten dat de nummer drie in het klassement wegrijdt?", antwoordt Thomas. "Zelfs mijn zoontje Macs zou dat weten. En hij is vijf jaar oud."

"Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Ik dacht eerst dat Del Toro niet goed genoeg was, maar hij kon wel makkelijk mee met Carapaz." En de twee stonden ook enkele keren bijna helemaal stil.

"Zelfs mijn schoonvader had ze kunnen aanvallen en hij kan echt niet met de fiets rijden. Toen Del Toro weer het gezelschap kreeg van enkele ploeggenoten, zag ik niet alle UAE-renners op kop rijden. Ik ga het hier niet zeggen, maar er spoken allerlei complottheorieën door mijn hoofd."