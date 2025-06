Geraint Thomas "geïrriteerd" door Wout van Aert die veel lof krijgt voor prachtprestatie in de Giro

Wout van Aert werd overladen met lof nadat hij zijn kopman Simon Yates aan de eindzege had geholpen in de Giro. Ex-renner Geraint Thomas begreep het allemaal niet.

Net zoals hij in de Tour al enkele keren deed voor Jonas Vingegaard, hielp Wout van Aert zijn ploegmaat Simon Yates aan de eindzege in de Giro. Opnieuw werd Van Aert geprezen voor zijn straffe prestatie.

Ex-Tourwinnaar Geraint Thomas plaatste daar toch een kanttekening bij. "Ik ben de grootste fan van Van Aert, ik heb hem vaak verdedigd op deze podcast", zegt hij in de nieuwste aflevering van Watts Occurring.

"Maar het irriteert me dat mensen hem de ene week de hemel in prijzen, om hem vervolgens de volgende week de grond in te stampen. Kunnen we ons hoofd erbij houden, en gewoon zeggen: goed gereden, je zat van voren."

Thomas viel niet achterover van tactiek Visma-Lease a Bike

Want volgens Thomas was veel geprezen tactiek van Visma-Lease a Bike, Van Aert en Yates geen hogere wiskunde. "Slim gedaan. Maar het was echter wel een voor de hand liggende tactiek."

En ze profiteerden ook van de fouten van UAE Team Emirates-XRG en EF Education-EasyPost. Zij gaven de vlucht met Van Aert veel te veel voorsprong, waardoor hij kon overleven op de Finestre.