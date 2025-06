Na enkele maanden bij UAE: Vermeersch zegt of hij spijt heeft van transfer en weet waarom Pogcar zo populair is

Florian Vermeersch maakte dit jaar de overstap van Lotto naar UAE Team Emiraters-XRG. Na enkele maanden maakt hij al een eerste evaluatie van zijn transfer.

Na zes jaar bij Lotto trok Florian Vermeersch de deur achter zich dicht bij de Belgische ploeg en trok hij naar UAE Team Emirates-XRG. Daar tekende hij een contract van twee seizoenen en na enkele maanden is hij heel blij met die keuze.

"Ik ben heel content met de rol die ik heb. Onlangs heb ik nog tegen mijn ouders en vriendin gezegd dat dit de beste keuze uit mijn loopbaan is geweest", klinkt Vermeersch heel gelukkig bij Wieler Revue.

Vermeersch over Pogacar en zijn fans

Vermeersch zou het dan ook niet erg vinden om de geschiedenisboeken in te gaan als een van de vaste helpers van Tadej Pogacar. Vermeersch trekt dan ook veel op met Pogacar, al is dat niet altijd even gemakkelijk.

"Soms heb ik het gevoel dat we iemand van de security kunnen gebruiken als ik met Tadej ben, want het is soms bizar om te zien hoeveel fans hij heeft. "Hij is simpelweg de grootste ster van de wielersport."

Toch blijft Pogacar volgens Vermeersch altijd toegankelijk en vriendelijk en dat is volgens Vermeersch een van de factoren waarom hij zoveel fans heeft. "Hij heeft een ‘cool’ over zich heen die hij uitstraalt naar ons en zijn fans. Daarom is hij zo geliefd bij iedereen."