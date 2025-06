Nog geen nieuwe Pogacar: passieve Del Toro krijgt stevige veeg uit de pan

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Isaac Del Toro verloor op de voorlaatste dag van de Giro zijn roze trui. De 21-jarige Mexicaan rekende te lang op Richard Carapaz om Simon Yates terug te halen en mag de eindzege zo vergeten.

"Ik heb er geen woorden voor wat er is gebeurd", zei analiste Jip van den Bos bij Kop over Kop. "Wat voor spelletjes hebben we gezien tussen Carapaz en Del Toro? Ik wil niets afdoen aan de zege van Yates, maar zij hebben het echt opgegeven."

"Ze hebben de eindzege gewoon weggegeven", vindt de Nederlandse ex-renster. Vooral de passieve Del Toro moet de hand in eigen boezem steken volgens Van den Bos. "Hij deed gewoon niets, terwijl hij zijn roze trui moest beschermen."

"Yates en Visma hadden een plan gemaakt. EF op zich ook, maar wat deed UAE? Die hadden gewoon geen plan." De ploeg van Del Toro gaf een vlucht met Van Aert zo'n tien minuten, waardoor hij de Finestre overleefde.

Durfde Del Toro niet te verliezen?

Op de top van de Finestre had Yates virtueel amper twintig seconden voorsprong op Del Toro, de Mexicaan kon de Giro nog winnen. Maar toen Carapaz niet wilde meewerken in de afdaling, hield Del Toro zijn benen ook stil.

"Carapaz reed voor het roze, en dan moet je soms bluffen. Maar Del Toro heeft ook zitten bluffen... Maar hij wist ook: als ik overal op reageer, dan rijdt Carapaz weg. Ze durfden niet te verliezen, ze reden echt vanuit angst."