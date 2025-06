Nog voor de aankomst: Isaac Del Toro onthult wat hij zei tegen Wout van Aert

Isaac Del Toro verloor op de voorlaatste dag van de Giro zijn roze trui aan Simon Yates. De Mexicaan was wel groots in het verlies en feliciteerde ook Wout van Aert.

Roze trui Isaac Del Toro probeerde de druk bij Richard Carapaz te leggen in de achtervolging op Simon Yates, die zo zijn tweede plaats kon verliezen. Del Toro bleef in het wiel zitten en wachtte met overnemen tot hij zijn roze trui al kwijt was.

Op dat moment wilde Carapaz niet meer samenwerken met Del Toro en stonden ze allebei bijna stil. Yates kwam zo met twee minuten voorsprong boven op de Finestre en kon in de afdaling en vallei ook rekenen op Wout van Aert.

Hij zette zich op kop en breidde het gat met Del Toro en Carapaz uit tot zo'n vijf minuten. Del Toro had in de vallei ook het gezelschap gekregen van zijn ploegmaats, maar het kalf was toen al lang verdronken.

Del Toro feliciteerde Van Aert

Van Aert zette zich op zes kilometer van de streep, helemaal leeggereden, aan de kant en reed op zijn eigen tempo naar de aankomst. Van Aert werd in die laatste zes kilometer nog voorbij gereden door de groep met Del Toro en kwam als vijftiende binnen.

"Voordat we de finish bereikten, heb ik Wout van Aert al gefeliciteerd. Toen wist ik dat het verloren was", zei Del Toro in zijn flashinterview. De 21-jarige Mexicaan toonde zich dus groots in het verlies van de eindzege in de Giro.