Ploegbaas van UAE is nu toch eerlijk en zegt welke fouten zijn ploeg en Del Toro hebben gemaakt

UAE Team Emirates-XRG zag Isaac Del Toro op de voorlaatste dag van de Giro de roze trui nog verliezen. Ploegbaas Mauro Gianetti geeft nu toch toe dat er fouten zijn gemaakt.

"We moeten de Giro van twee kanten bekijken", zei Gianetti bij Eurosport. "Aan de ene kant is het duidelijk dat we de Giro hadden kunnen winnen. Gisteren hadden we het beter kunnen doen. Dat is duidelijk, maar dat moeten we analyseren."

"Achteraf is het altijd makkelijk om een analyse te maken. Maar tegelijk denk ik dat we trots moeten zijn, we hebben deze koers lang gecontroleerd. De ploeg was geweldig. Isaac heeft zichzelf ontdekt en wij ontdekten hier een nieuwe kampioen. Dit is positief."

Del Toro op de limiet op de Finestre

Op de Finestre gedroeg Del Toro zich wel vreemd door Carapaz op kop te laten rijden en zelf niets te doen. En dat terwijl Yates zijn roze trui bedreigde en uiteindelijk dus ook overnam van de Mexicaan.

"Het is moeilijk om te zeggen, maar tijdens de klim had Isaac een beetje hulp kunnen bieden (aan Carapaz, nvdr.)", geeft Gianetti toe. Al was dat makkelijker gezegd dan gedaan. "Hij zat ook op de limiet."

“Het is wat het is. We moeten ook eerlijk zijn dat de prestatie van Simon Yates geweldig was. Dat ten eerste. Van onze kan konden we zien dat de vermogenscijfers van Isaac heel, heel, heel goed waren. Maar ja, iemand in de vlucht had het verschil kunnen maken, als dat mogelijk was geweest."