Visma-Lease a Bike treurt: ex-renner Robert Gesink verliest zijn vrouw

De Nederlandse oud-wielrenner Robert Gesink plaatste zaterdagavond, op zijn verjaardag, zelf een bericht op Instagram, waar hij het nieuws bekendmaakte van het overlijden van zijn vrouw Daisy, met wie hij twee kinderen heeft.

"Je zult voor altijd in ons hart blijven", schrijft de 39-jarige Gesink. "Bedankt voor alle liefde die je ons gaf, voor je prachtige glimlach die elke kamer verlichtte. Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten, maar bovenal ben ik zo trots dat ik je man ben."

”Vandaag zijn vreugde en verdriet nauw met elkaar verweven”, verwijst de ploeg naar de prachtprestatie van Simon Yates in de Giro enkele uren voor Gesink het slechte nieuws deelde.

”Het hele team is diep bedroefd over het overlijden van Daisy, de vrouw van Robert Gesink. Onze gedachten gaan uit naar al haar dierbaren in deze moeilijke tijd en we dragen Daisy en de familie een warm hart toe."

Volgens WielerFlits zou bij de vrouw van Robert Gesink enkele weken geleden een agressieve ziekte zijn ontdekt waar niet meer aan te doen was.

Today, joy and sorrow are closely intertwined. The entire team is deeply saddened by the passing of Daisy, the wife of Robert Gesink. Our thoughts are with all her loved ones in this difficult time and ride with Daisy and the family in our hearts. ❤️ pic.twitter.com/UwdvIrsOs6