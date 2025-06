Wout van Aert al eerder op de hoogte van overlijden Daisy Gesink: "Zwaar om hoofd bij de koers te houden"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdagavond maakte Robert Gesink bekend dat hij afscheid had moeten nemen van zijn vrouw Daisy. Wout van Aert en zijn ploegmaats van Visma-Lease a Bike waren al een dag eerder op de hoogte.

Gemengde gevoelens bij Visma-Lease a Bike nadat ze de Giro op hun kop hadden gezet. Natuurlijk was er euforie omdat ze tegen alle verwachtingen met Simon Yates toch de roze trui hadden veroverd.

Maar er was ook droefnis door het overlijden van Daisy, de vrouw van ex-renner Robert Gesink. "We hadden vrijdag het nieuws al gekregen van Robert", vertelde Wout van Aert voor de slotetappe bij Sporza.

Bij Visma-Lease a Bike wisten ze dat Daisy ziek was, maar niemand had volgens Van Aert verwacht dat ze zo snel zou overlijden. Van Aert koerste zaterdag dan ook met Daisy en Robert Gesink in zijn gedachten.

Visma-Lease a Bike wil Daisy Gesink eren met zege

"Het is heel zwaar om dan je hoofd bij de koers te houden. Het zit toch in je achterhoofd. Soms is het leven heel oneerlijk", zei Van Aert nog. Toch denkt Van Aert dat hij en zijn ploeg het gezin Gesink nog mooie dagen hebben kunnen bezorgen.

Vandaag wil Visma-Lease a Bike de familie Gesink ook nog een dienst proberen te bewijzen door de Giro af te sluiten met een overwinning. Sprinter Olav Kooij jaagt op zijn tweede ritzege in de slotrit in Rome.