🎥 Komt het nog goed tussen hen? Carapaz negeert Del Toro, ploeg haalt opnieuw uit

Richard Carapaz en Isaac Del Toro keken vooral naar elkaar op de Finestre en daar profiteerde Simon Yates van. Bij EF Education-EasyPost, de ploeg van Carapaz, is er geen spijt.

EF Education-EasyPost speelde alles of niets in de voorlaatste etappe van de Giro. Richard Carapaz had de Giro in 2019 al eens gewonnen en was dus enkel tevreden met de eindzege en de roze trui in Rome.

Aan de voet van de Finestre trok de ploeg van Carapaz zo stevig door dat alleen de kopmannen overbleven en het een gevecht van man tegen man werd op een beklimming die nog een uur duurde.

Carapaz viel tot drie keer toe aan, maar Del Toro lossen lukte niet. EF besliste dan maar om Yates te laten wegrijden. "Op die manier wilden we druk zetten op Del Toro. Maar het heeft niet gewerkt, omdat hij niet heeft gereden", zegt ploegleider Juan Manuel Gárate bij In de Leiderstrui.

Del Toro verdedigde roze trui bijna niet

Del Toro wilde Carapaz niet zomaar dichter bij Yates brengen, uit vrees dat de Ecuadoraan op de slotklim de roze trui zou achterlaten en hij daardoor derde zou worden. En dus verdedigde Del Toro zijn roze trui amper.

"We waren heel erg verbaasd", zegt Garate. "Hoe vaak hebben we al gezien dat een roze truidrager, die de hele etappe niet heeft gereden en dan wel sprint voor de negende plaats in de uitslag?"