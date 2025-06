📷 Ondanks hartproblemen: Nathan Van Hooydonck gaat straffe uitdaging aan op de fiets

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

In september 2023 moest Nathan Van Hooydonck zijn carrière als renner stopzetten door hartproblemen. Hij kreeg een defibrillator, maar fietst nog altijd en gaat zelfs voor een stevige uitdaging aan.

Op 12 september 2023 kreeg Nathan Van Hooydonck een hartstilstand in het verkeer, waarna hij met zijn hoogzwangere vrouw betrokken raakte in een zwaar ongeval. Iedereen overleefde het ongeval, maar de carrière van Van Hooydonck zat er wel op.

Hij kreeg een defibrillator en dat is niet combineerbaar met een carrière als profwielrenner. Toch fietst Van Hooydonck nog, zo'n twee weken geleden plaatste hij op zijn sociale media nog een foto van een training met Jonas Vingegaard.

Van Hooydonck wil zes keer Alpe d'Huez beklimmen

Op 5 juni gaat Van Hooydonck echter een stevige uitdaging aan. Voor Alpe d’HuZes, dat onderzoek doet naar kanker, zal Van Hooydonck maar liefst zes keer Alpe d'Huez beklimmen. Daarvoor zamelt Van Hooydonck ook geld in.

"De eerste donderdag van juni gaan 5000 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez op. Ze beklimmen deze berg maximaal zes keer, met als motto: opgeven is geen optie! Sinds 2006 is er ruim 226 miljoen euro opgehaald", klinkt het op de site van de organisatie.

Er is een streefdoel van 5.000 euro, intussen staat de teller op 3.971 euro. Wie wil doneren, kan dat door op deze link te klikken. Van Hooydonck beklom Alpe d'Huez in de Tour van 2022, donderdag zal hij de berg dus zes keer beklimmen.