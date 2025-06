🎥 Remco Evenepoel viert nu al Belgische titel: "Hij is heel nauw betrokken"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathias De Keersmaeker heeft zich zondag tot Belgisch kampioen bij de junioren gekroond. Remco Evenepoel mocht meevieren én stelde zelfs zijn training even uit.

Op het BK voor junioren klopte Mathias De Keersmaeker in de sprint nipt Witse Bertels en Mauro Keppens. De Keersmaeker rijdt voor R.EV Brussels Cycling Academy en kreeg meteen de olympische kampioen aan de lijn.

"Remco is altijd heel nauw betrokken", vertelde De Keersmaeker bij RTV. "Hij weet de resultaten altijd heel snel." De olympische kampioen stelde zelfs zijn training uit om de ontknoping live te kunnen volgen.

Evenepoel had zege De Keersmaeker voorspeld

"Remco zei meteen proficiat", zei De Keersmaeker. "Hij had zelfs speciaal gewacht om te gaan trainen om te kunnen bellen als we zouden winnen. Patrick (de vader van Remco, red.) zei dat hij het voorspeld had."

Voor de juniorenploeg van Evenepoel, die pas dit seizoen zijn debuut maakte, is het een nieuwe triomf. Tuur Verbeeck won ook al Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren, De Keersmaeker won in april ook al de eerste rit in de Ster van Zuid-Limburg.

Evenepoel vertrok iets na 17u30 toch nog voor een training van zo'n 40 kilometer in de buurt van zijn thuisbasis Lennik. Evenepoel is net terug van een hoogtestage in Spanje, zondag staat hij aan de start van de Dauphiné.