📷 Vrouw Sarah De Bie had het voorspeld: Wout van Aert maakt zijn droom waar

Wout van Aert wilde absoluut zijn eerste Giro uitrijden. Dat deed hij ook en Van Aert profiteerde daar een dag later ook van.

Net voor de derde week van de Giro vond Jan Bakelants dat Wout van Aert de Giro vroegtijdig moest verlaten. Van Aert kon zich zo beter voorbereiden op de Tour, die al over iets meer dan een maand van start gaat.

Van Aert dacht echter niet aan opgeven en bewees in het slotweekend zijn meerwaarde. Hij speelde in de voorlaatste rit een cruciale rol in de eindzege van Yates en leidde Kooij in de slotrit naar een tweede zege.

Van Aert wandelt in centrum van Rome

Al had Van Aert ook een andere reden om het einde van de Giro te halen. Hij wilde de Italiaanse hoofdstad Rome eens zien. Ook al was hij er bij de beloften al twee keer geweest voor een Wereldbeker veldrijden.

"Maar het centrum en de vele trekpleisters heeft hij er nog nooit gezien", zei Sarah De Bie half mei bij HLN. "Ik weet zeker dat hij er na de slotrit van deze Giro even aan sightseeing zal willen doen."

En De Bie kreeg gelijk. Van Aert trok maandagochtend naar het centrum van Rome voor een wandeling van zo'n 6,5 kilometer. Een lang verblijf in Rome is Van Aert niet gegund, hij vertrekt binnenkort op stage om de Tour voor te bereiden.