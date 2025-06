Dries De Bondt moet cheque van 8.000 euro afgeven: "Volledig terecht"

Dries De Bondt kroonde zich in de Giro tot koning van de tussensprints. Daardoor ontving hij ook een cheque van 8.000 euro, maar veel zal hij daar zelf niet van zien.

In de eerste helft van de Giro was Dries De Bondt quasi onzichtbaar, maar in de laatste week zat hij in maar liefst drie van de zes etappes in de vroege vlucht. En dat had een specifieke reden, namelijk het tussensprintklassement.

Dat klassement had De Bondt in 2021 als eens gewonnen en in deze Giro werd het pas een doel sinds de negende etappe. "Dat zorgde er wel voor dat ik in de laatste week nog veel punten moest sprokkelen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Cheque De Bondt gaat naar Decathlon-AG2R

In de voorlaatste etappe sprong De Bondt over Pedersen naar de leiding in het tussensprintklassement en die gaf hij in de slotrit niet meer af. Hij mocht zo in Rome op het eindpodium staan en kreeg ook een cheque van 8.000 euro.

Veel van dat geld dat De Bondt echter niet op zijn bankrekening zien verschijnen. Het prijzengeld gaat namelijk naar de ploeg en er moeten ook nog belastingen op worden betaald. "Dus ik verwacht niet om daar zelf veel van te zien, maar dat is volledig terecht."

Voor De Bondt is elke overwinning of wat prijzengeld dan ook een teamoverwinning. En dankzij zijn strijd voor het tussensprintklassement reed De Bondt zich ook nog wat in de kijker, want hij heeft nog geen contract voor volgend seizoen.