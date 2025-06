Moet Nys vrezen? Wuyts en Bakelants hebben heldere boodschap voor Lidl-Trek over Pedersen

Mads Pedersen was oppermachtig in de Giro en won maar liefst vier etappes en de puntentrui. Toch mag de Deen straks niet mee naar de Tour van Lidl-Trek.

Dit voorjaar was Mads Pedersen na Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar de sterkste renner, de Deen won ook op indrukwekkende wijze Gent-Wevelgem na een solo van 50 kilometer. Die lijn trok hij door in de Giro.

Pedersen won maar liefst vier ritten en droeg in totaal ook vijf dagen de roze trui. De Deen droeg ook vanaf dag één de puntentrui in de Giro en nam met grote voorsprong op Olav Kooij en Wout van Aert de paarse trui mee naar huis.

Toch zal Pedersen in juli niet te zien zijn in de Tour. Lidl-Trek besliste al voor de start van het seizoen dat Jonathan Milan dit jaar de kopman zal zijn in de Tour omdat hij meer kans maakt op de eerste gele trui in Rijsel, Pedersen moet tevreden zijn met de Giro en de Vuelta.

Moet Pedersen toch naar de Tour?

Jan Bakelants denkt dat Lidl-Trek Pedersen zal missen in de Tour. "Je moet als ploeg durven terugkomen op een beslissing. Hij is dit jaar zoveel beter geworden dat er eigenlijk geen weg rond hem is. Als hij naar de Tour wil gaan, moet hij gaan", zegt Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck.

Ook Michel Wuyts vindt dat. "Milan komt pas op het einde van een rit in beeld, Pedersen kleurt een hele dag. En publiciteit is toch niet onbelangrijk? Je moet ten allen tijde kunnen ingrijpen en toch afwijken van je plan", stelt Wuyts. Moet Nys dan plaats maken voor Pedersen?